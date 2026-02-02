Sostituzione dei Presidenti di seggio elettorale, istanze online Da domani sarà possibile presentare le richieste

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi, il Comune di Napoli avvia la procedura per la formazione di un elenco di persone interessate alla nomina a Presidente di seggio elettorale, in sostituzione dei Presidenti nominati dalla Corte d’Appello che risulteranno assenti alla costituzione dei seggi, prevista per le ore 16.00 di sabato 21 marzo.

Gli elettori interessati possono presentare domanda tramite la piattaforma informatica dedicata, accedendo con carta d’identità elettronica, Spid o carta nazionale dei servizi.

"Le richieste - spiegano dal Comune - potranno essere inoltrate a partire dalle ore 9.00 di domani, martedì 3 febbraio. Termine ultimo per la presentazione, le ore 12.00 del 10 marzo prossimo. Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità differenti.

Gli interessati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e non devono essere stati cancellati dall’Albo dei Presidenti di seggio delle Corti di Appello. Per definire l’ordine con cui verranno contattati quanti hanno formalizzato la propria disponibilità, il 12 marzo alle ore 11.00, a Palazzo San Giacomo, sarà effettuata l’estrazione di una lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordine di partenza per la formazione dell’elenco degli aspiranti alla surroga, che sarà stilato in base all’ordine alfabetico. Gli interessati potranno assistere all’estrazione. L’elenco definitivo sarà pubblicato sul sito internet del Comune a partire dal 13 marzo.

I candidati collocati ai primi cento posti dell’elenco (o un numero maggiore, se necessario) riceveranno una convocazione via e-mail con indicazione di data, orario e sede per la presentazione e dovranno confermare, sempre tramite e-mail, la propria presenza. La nomina dei Presidenti sostituti avverrà seguendo l’ordine dell’elenco definitivo, fino alla copertura dei posti vacanti nei seggi".



