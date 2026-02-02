Trenitalia. Campania: cerimonia di giuramento per altri sette capitreno: eccoli Cerimonia a palazzo San Giacomo a Napoli

Continua il ricambio generazionale degli equipaggi, con un incremento dell’organico del regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) in Campania.

A Palazzo San Giacomo (sede del Comune di Napoli), sette nuovi capitreno hanno prestato giuramento assieme ad altri due colleghi che presteranno servizio in Molise, procedura prevista per assumere il ruolo di pubblico ufficiale che rivestiranno nella loro attività lavorativa.

Si tratta di 4 ragazze e 3 ragazzi, tra i 23 ed i 28 anni, provenienti dalle varie province della regione, tutti diplomati nei licei e negli istituti tecnici regionali e con conoscenza della lingua inglese.

Il lungo percorso formativo, in aula e a bordo treno, li porterà a lavorare sui treni regionali campani. Un percorso ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri.

Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi più esperti. dai quali poter apprendere gli aspetti più concreti del mestiere.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di pubblico ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.