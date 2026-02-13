Cuore "bruciato" trapiantato a bimbo di due anni, Fico invia gli ispettori Avanza l'inchiesta della Procura partenopea: sequestrato il box che ha trasportato l'organo

"Voglio esprimere a nome mio e della giunta regionale della Campania la più profonda vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato al Monaldi. Sono ore di grande apprensione e sofferenza. È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce". A dirlo il presidente della Regione, Roberto Fico.

"In considerazione dell’estrema gravità del quadro che è andato emergendo, ho disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi previsti in capo alla Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania. Occorre fare totale e assoluta chiarezza su ciò che è successo e accertare ogni responsabilità. Con massima trasparenza e determinazione".

Intanto avanza l'inchiesta della Procura di Napoli: oltre all'iscrizione nel registro degli indagati di sei medici, è stato sequestrato il box utilizzato per il trasporto dell'organo. Prevista una perizia da parte dei consulenti nominati dagli inquirenti.

L'ipotesi di reato nei confronti degli indagati è lesioni colpose: oltre al contenitori, è stata acquisita la documentazione clinica.