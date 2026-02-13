Referendum: P. De Luca: Gratteri ha chiarito, basta strumentalizzazioni "Polverone alzato per politicizzare quesito su giustizia"

"La vita dedicata alla lotta alla criminalità, al contrasto alle mafie, alla lotta per la legalità di Gratteri sono indiscutibili e questa polemica non cancella la sua vita e l'impegno dedicato a queste battaglie che condividiamo in pieno. È stato lo stesso Gratteri a precisare il senso delle sue parole che per come erano state estrapolate dal contesto non erano oggettivamente condivisibili".

Cosi il segretario regionale campano del Pd Piero De Luca a margine della due giorni di ascolto del territorio promossa dai Dem e che ha preso il via a Napoli, presente la segretaria Elly Schlein. "Le ha precisate - ha aggiunto De Luca - le ha chiarite e credo che dobbiamo rispettare chiunque vada a esprimere il proprio voto e invitare le persone ad andare a votare ma faremo con decisione una campagna per il no e la faremo per ragioni di merito. Non consentiamo a nessuno - ha sottolineato il segretario del Pd campano - di continuare questa strumentalizzazione di ogni evento che accade nel Paese.

È un continuo alzare i toni e alzare un polverone per politicizzare e ideologizzare un referendum che noi contestiamo per ragioni di merito perché non migliora l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, non aumenta il numero dei magistrati in servizio non mette risorse per le infrastrutture dell'amministrazione della giustizia, non accelera i tempi dei processi civili e penali, non risolve il sovraffollamento carcerario. Non è una riforma per la giustizia - ha concluso Piero De Luca - ma è contro la magistratura, che indebolirà l'autonomia e l'indipendenza della magistratura