Napoli-Roma. domenica chiusa uscita Fuorigrotta della Tangenziale Dalle 21.45 fino a cessate esigenze

"Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle 21:45 di domenica 15 febbraio 2026 e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall'autostrada si consiglia l'uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli". Lo comunica, in una nota, Tangenziale di Napoli SpA.