Crollo Casoria, vertice in Prefettura su assistenza a sfrattati Ancora senza abitazione all'incirca 83 persone

Convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta oggi una riunione per fare il punto della situazione in merito all'accoglienza e alle verifiche ed interventi in corso sugli edifici di via Cavour in Casoria, dopo il crollo parziale di una palazzina avvenuto a fine gennaio scorso.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Casoria Raffale Bene, l'Assessore regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell'Asl competente e delle Forze dell'ordine. Risulterebbero ancora senza abitazione all'incirca 83 persone pari a 26 nuclei familiari, dato che è destinato a ridursi progressivamente, già nel corso di questa settimana, grazie alle verifiche già in corso e programmate.

Il Sindaco ha inoltre riferito che si sono concluse le verifiche relative alle problematiche che interessavano gli edifici di Vico VII Padre Ludovico da Casoria, con conseguente rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei sgomberati. Un lavoro di sinergia tra la Prefettura, la Regione Campania, il Comune di Casoria, Vigili del Fuoco e Asl, che ha permesso di sostenere queste persone e, in attesa del rientro delle loro abitazioni, assicurare tutti i servizi necessari.

"Piena la solidarietà del Prefetto per la grave situazione vissuta, auspicando il rientro ovvero la sistemazione dei diversi nuclei familiari, alcuni con soggetti fragili, in abitazione, e confermando l'attenzione di tutte le Istituzioni sulla vicenda", si legge in una nota.