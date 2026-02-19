Prosegue la missione a Napoli degli ispettori inviati dal ministro della Salute Orazio Schillaci all'ospedale Monaldi, con l'obiettivo di fare chiarezza sul caso del bimbo di 2 anni cui è stato trapiantato un cuore danneggiato nel trasporto dall'ospedale di Bolzano. Ieri è arrivato il no degli specialisti dell'Heart team a un nuovo trapianto per il piccolo, ricoverato in Ecmo dal 23 dicembre scorso. Dopo la tappa napoletana, gli ispettori andranno anche a Bolzano per ricostruire i vari passaggi della vicenda del cuore 'bruciato' in un rapporto per il ministro
Trapianto fallito: ispettori ministero ancora al Monaldi di Napoli
Successivamente si sposteranno a Bolzano
Napoli.