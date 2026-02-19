Fedeli in festa, Papa Leone atteso in Campania: tappe a Napoli, Pompei e Acerra Il calendario delle visite pastorali diramato dalla Santa Sede

Fedeli in festa, Papa Leone sarà protagonista di una serie di visite pastorali in Campania.

L’8 maggio il vescovo di Roma è atteso a Pompei per la messa, la supplica alla Madonna e il pranzo. Nello stesso giorno è in programma anche l’incontro con la cittadinanza a Piazza Plebiscito.

Papa Leone tornerà poi in Campania il 23 maggio per un incontro ad Acerra, con i fedeli della Terra dei fuochi. Una serie di appuntamenti importanti che testimoniano l’attenzione del Vaticano per le realtà del territorio.