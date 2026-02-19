Fedeli in festa, Papa Leone atteso in Campania: tappe a Napoli, Pompei e Acerra

Fedeli in festa, Papa Leone sarà protagonista di una serie di visite pastorali in Campania.
L’8 maggio il vescovo di Roma è atteso a Pompei per la messa, la supplica alla Madonna e il pranzo. Nello stesso giorno è in programma anche l’incontro con la cittadinanza a Piazza Plebiscito.
Papa Leone tornerà poi in Campania il 23 maggio per un incontro ad Acerra, con i fedeli della Terra dei fuochi. Una serie di appuntamenti importanti che testimoniano l’attenzione del Vaticano per le realtà del territorio.