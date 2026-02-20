'A speranza: il canto di riscatto dei bimbi di Scampia Debutta il Coro Millecolori di Scampia con il singolo "'A speranza"

Scampia non è solo un perimetro di cemento e cronaca, ma una polifonia di voci che oggi hanno deciso di farsi sentire con una forza nuova. Debutta oggi sulle piattaforme digitali "'A speranza", il primo singolo con videoclip del Coro Millecolori. Non è un semplice debutto discografico: è il manifesto di un coro interetnico che mette insieme bambini rom e napoletani provenienti dalle zone più marginali del quartiere, uniti dalla voglia di trasformare il futuro in una melodia possibile.

Un ponte tra culture nel cuore del quartiere

Il progetto affonda le sue radici nel Centro Millecolori, la ludoteca e doposcuola animata dalle Suore della Provvidenza e dai Padri Gesuiti. Qui, tra i banchi e la musica, è nato uno spazio di crescita che va oltre l’educazione vocale. Come spiega Padre Eraldo Cacchione, coordinatore del progetto, i giovani coristi hanno costruito negli anni legami profondi attraverso festival, residenze artistiche e viaggi in tutta Italia. Il canto, in questo contesto, smette di essere solo intrattenimento per diventare uno strumento di consapevolezza e integrazione.

Il tocco di Ciccio Merolla e l'anima jazz-blues

Da cinque anni la direzione artistica è affidata a Ciccio Merolla. Il musicista partenopeo non si è limitato a scrivere il brano, ma per la prima volta si è messo dietro la macchina da presa per dirigere il videoclip.

"Dirigere questo video è stato un atto di ascolto," racconta Merolla. "Quando ho scritto le parole di 'A speranza, avevo in mente i loro volti e le loro fragilità. Ogni inquadratura nasce dal desiderio di restituire verità e bellezza a ciò che ho provato conoscendoli uno ad uno."

Accanto a lui, il Maestro Filomena De Rosa, cantante jazz-blues, cura la direzione corale accompagnando le voci bianche e quelle adulte in un percorso di crescita espressiva. La scelta linguistica è un altro elemento chiave: il brano è cantato in dialetto napoletano, la lingua viva di questi ragazzi, l’unica capace di tradurre senza filtri il loro desiderio di riscatto.

Un album per raccontare il domani

Il singolo "'A speranza" è solo l'anticipazione di un progetto più ampio. Presto uscirà infatti il primo album del Coro Millecolori, una raccolta di nove brani originali nati dall'ascolto delle storie personali dei giovani coristi. Ogni traccia sarà un tassello di un mosaico che parla di fiducia nel domani e della necessità di un mondo capace di riconoscere il valore di ogni singola persona, indipendentemente dalla provenienza.

A Scampia, la bellezza sembra aver trovato il modo di fiorire tra le crepe del sistema. Quei nove brani che comporranno l'album non saranno solo tracce audio, ma la prova che la speranza, stavolta, ha la voce di chi ha tutta l'intenzione di andarsi a prendere il proprio spazio nel mondo.