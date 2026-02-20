Napoli: dal Vomero nuovo appello urgente per le strisce pedonali In alcuni attraversamenti mancano, in altri sono quasi del tutto scomparse

“ E’ un fenomeno al quale si assiste oramai con eccessiva frequenza senza che si adottino con tempestività gli opportuni quanto necessari provvedimenti di competenza, nonostante possa costituire un evidente pericolo per i pedoni nell'attraversamento delle strade cittadine, come dimostrano anche recenti episodi alla ribalta delle cronache – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero - Mi riferisco alla scomparsa graduale delle strisce pedonali da moltissime carreggiate delle strade partenopee, senza che vengano ripristinate con la necessaria sollecitudine mentre in altri attraversamenti le strisce pedonali, dopo il rifacimento delle carreggiate, non sono state ripristinate “.

QUASI SCOMPARSE AL VOMERO E ALL'ARENELLA

“ Particolarmente colpita dal fenomeno è la municipalità collinare partenopea che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani – precisa Capodanno –. Solo per esemplificare, attraversare piazza Medaglie d'Oro, una delle piazze più trafficate di Napoli, per raggiungere i giardini Silvia Ruotolo, è diventata una vera e propria impresa, dal momento che le strisce pedonali sono quasi del tutto scomparse con il rischio di essere investiti "

TROPPI PEDONI MORTI

" Eppure - sottolinea Capodanno -, in base a recenti statistiche, ogni anno più di 270.000 pedoni al mondo subiscono un incidente mortale, quasi il 22% dei decessi totali su strada. Nell'ambito della sola città di Napoli, nel 2024, ultimo dato disponibile, su 35 morti totali per incidenti stradali, 16 erano pedoni, il 45% del totale, con un aumento di circa il 50% rispetto agli 11 dell'anno precedente. Da qui i numerosi appelli, lanciati anche attraverso i mass media, a prestare la massima attenzione alle famigerate strisce zebrate. ".

" Peraltro - puntualizza Capodanno - attualmente esistono tante diverse nuove soluzioni per far sì che la durata delle strisce zebrate aumenti, riducendo così i costi per la loro manutenzione, con notevoli risparmi per le casse comunali. Si va dall'utilizzo di materiale plastico fluorescente, alle strisce pedonali rialzate realizzate con materiale termoplastico rifrangente e colorato, passando attraverso l'utilizzo di materiali riciclati, con polimeri rigenerati. Il tutto sempre con la finalità prioritaria di garantire una maggiore sicurezza per i pedoni al fine di ridurre gli incidenti che avvengono nel corso degli attraversamenti ".

L'APPELLO A DE IESU E COSENZA

Capodanno al riguardo sollecita un intervento da parte dell’amministrazione comunale partenopea, segnatamente degli uffici che fanno capo agli assessori alle strade e alla legalità, Cosenza e De Iesu, affinché, sulla base di un censimento delle strisce pedonali mancanti, si provveda in tempi rapidi al loro ripristino laddove risultassero sbiadite per il logorio o addirittura mancanti, con la realizzazione, nei punti dove se ne manifesti la necessità, di sistemi di segnaletica orizzontale e verticale tesi alla salvaguardia dei pedoni nel corso dell'attraversamento.