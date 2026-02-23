Napoli, protesta per il lavoro: disoccupati sul tetto del Maschio Angioino Chiedono certezze su sicurezza e tirocini

I disoccupati storici di Napoli protestano e salgono sul tetto del Maschio Angioino. Tra gli attivisti, i rappresentanti di diverse associazioni, come il Comitato 7 novembre.

"All'alba – si legge in una nota – i disoccupati hanno deciso di salire fino in cima al Maschio Angioino. I tempi delle istituzioni non sono i nostri tempi, chiamiamo tutti a scendere in corteo alle ore 10 da piazza del Gesù. Partenza della sicurezza sul lavoro e dei tirocini per tutti i 1200".

Il blitz dei disoccupati napoletani, circa una decina, è scattato alle prime luci dell'alba. Non sono nuovi a proteste del genere, già in passato sono saliti sulle gru dei cantieri rischiando seriamente la vita. Chiedono anche la partecipazione in massa ad un corteo che partirà oggi da Piazza del Gesù.

Un'ampia platea che aspetta ancora risposte dalla politica e dalle istituzioni.