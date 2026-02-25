"La regione impugni la manovra 2026 davanti alla consulta" L'appello del forum terzo settore Campania al presidente Fico

Il Forum del Terzo Settore Campania rivolge un appello urgente al Presidente della Regione, Roberto Fico e all’assessore alle politiche sociali Andrea Morniroli affinché la Giunta Regionale deliberi l’impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale della Legge di Bilancio 2026. Al centro della contestazione vi è la norma che istituisce il LEP (Livello Essenziale di Prestazioni) relativo all'assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, senza però garantire la dovuta copertura finanziaria.

Il Forum chiede che la Campania segua l’esempio della Regione Puglia, opponendosi a una normativa che, pur definendo un diritto essenziale sulla carta, ne scarica l'onere economico e organizzativo sui territori senza le necessarie garanzie per le fasce più deboli.

La legge presenta profili di incostituzionalità e criticità operative insostenibili: la norma è stata approvata senza una reale verifica degli impatti di spesa e della capacità degli enti territoriali di sostenerne il peso economico. Inoltre, contrariamente ai principi costituzionali, lo Stato ha istituito un Livello Essenziale di Prestazione senza disporre la relativa copertura finanziaria integrale a carico del bilancio nazionale e le risorse Le risorse stanziate per la fase transitoria del biennio 2026-2027 sono palesemente inadeguate a garantire il servizio a migliaia di studenti campani.

"Non possiamo accettare che un diritto fondamentale, come quello all'istruzione e all'integrazione degli alunni con disabilità, venga trasformato in un 'obbligo senza portafoglio' per le Regioni e i Comuni," dichiara il Portavoce del Forum Terzo Settore Campania, Giovanpaolo Gaudino. "Senza risorse certe, il rischio è un drastico taglio ai servizi o il dissesto finanziario degli enti locali."

Il Forum del Terzo Settore campano sollecita dunque una delibera immediata per sollevare il conflitto di legittimità costituzionale. È necessario che la Campania faccia sentire la propria voce a difesa dei cittadini più vulnerabili e dell’autonomia finanziaria regionale, impedendo che la definizione dei LEP diventi un guscio vuoto privo di reale sostegno economico.