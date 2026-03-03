Napoli: Buonajuto incontra il Console francese Moutoumalaya "Intensificare i rapporti istituzionali per favorire integrazione"

Il consigliere regionale e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale della Campania, Ciro Buonajuto, ha incontrato presso il Consolato Generale di Francia a Napoli la Console Lise Moutoumalaya.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di rinsaldare il rapporto tra la Regione Campania e la Repubblica Francese e di rafforzare i canali di cooperazione già esistenti, in particolare nei settori della cultura, della formazione e dell’inclusione sociale.

Nel corso del colloquio sono state condivise visioni e obiettivi comuni, con particolare attenzione alle attività promosse dal Consolato francese sul territorio, tra cui scambi culturali, iniziative educative e percorsi di integrazione rivolti soprattutto ai più giovani.

“Intensificare i rapporti istituzionali con la Francia significa creare opportunità concrete per le nuove generazioni - ha dichiarato Buonajuto - La Campania è una terra ricca di talenti e la cooperazione internazionale può rappresentare uno strumento straordinario per valorizzarli.

Vogliamo rafforzare la collaborazione per offrire nuove possibilità sia ai ragazzi francesi sia ai giovani campani, attraverso progetti condivisi in ambito culturale, formativo e professionale.

È così che si costruisce il futuro, creando ponti tra istituzioni, investendo nei talenti e mettendo al centro i giovani. L’integrazione e lo scambio culturale non sono soltanto valori, ma leve strategiche per la crescita dei nostri territori”.