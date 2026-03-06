Movida a Napoli, si cambia: nuovi orari dei locali, Manfredi firma l'ordinanza Restrizioni di 2 mesi per la musica in Piazza Bellini: si punta a tutelare la quiete dei residenti

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l’ordinanza finalizzata a garantire la tranquillità e il riposo dei residenti nell’area di Piazza Bellini e zone limitrofe. Il provvedimento, che avrà una validità di due mesi (dal 6 marzo al 6 maggio 2026), nasce dalla necessità di riportare le immissioni sonore entro la soglia della normale tollerabilità, a seguito di specifiche sentenze del Tribunale Civile e del TAR Campania.

Le principali misure adottate

Per contemperare le esigenze del commercio con il diritto alla quiete dei cittadini, l'ordinanza stabilisce quanto segue per tutti i pubblici esercizi, attività artigianali e distributori automatici della zona:

• Divieto di vendita e somministrazione per asporto: proibita la vendita di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22:30 alle ore 06:00 del giorno successivo.

• Orari di chiusura:

• Dalla domenica al giovedì: chiusura entro le ore 00:30.

• Venerdì e sabato: chiusura entro le ore 01:30.

• È concessa una tolleranza di 30 minuti esclusivamente per la pulizia degli spazi e il ricovero delle attrezzature.

• Orario di apertura: consentito a partire dalle ore 06:00 del mattino.

Controlli e Sanzioni

Il rispetto delle norme sarà garantito da un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale e degli organi di vigilanza. L’inosservanza delle disposizioni prevede:

1. Sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. In caso di reiterazione, la sospensione dell’attività da 1 a 30 giorni e la successiva revoca del titolo.

Al termine del periodo di due mesi, l’ARPAC effettuerà nuovi rilievi fonometrici per valutare l'efficacia delle misure e determinare eventuali provvedimenti futuri.

