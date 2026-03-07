Tragedia alla riviera di Chiaia, si sente male al volante e muore L'auto si è ribaltata, illesa la compagna che era a bordo: la vittima aveva 75 anni

Un tragico incidente si è verificato a Napoli alla riviera di Chiaia. Un automobilista di 75 anni F.C. di Napoli, probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo del volante dell'auto che è finita fuori strada ribaltandosi. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Ma il conducente della vettura era già morto all'arrivo dei sanitari del 118. A bordo dell'auto c'era anche la compagna del 75enne che è rimasta illesa, ma sotto choc per lo spavento e per il dramma vissuto sotto i suoi occhi. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti il 75enne potrebbe aver avuto un infarto alla guida dell'auto. Ma sono stati avviati tutti gli accertamenti per ricostruire il tragico incidente. Disagi si sono registrati per il traffico nella zona per consentire l'intervento dei soccorsi e per i rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto.