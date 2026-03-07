Scherma, al via il circuito Veterani e prova nazionale Al PalaVesuvio assegnati già 13 titoli

Nel luminoso viaggio di Napoli Capitale Europea dello sport 2026 c’è anche la scherma che fa ritorno in città con le prove del Circuito Europeo Master e della gara nazionale della categoria 0 (24-39 anni). Con il prezioso lavoro di Sandro Cuomo, olimpionico e Consigliere Nazionale del CONI, il PalaVesuvio di Ponticelli torna ad ospitare la grande scherma internazionale che fa nuovamente capolino in città.

Primato speciale per la kermesse continentale che ha raccolto il record di iscrizioni di sempre: più di 750 atleti nella due giorni napoletana. Grande successo per la prima giornata di competizione dove ha brillato la spadista napoletana Roberta Gambardella, portacolori del Club Sportivo Partenopeo, che si è affermata sul secondo gradino del podio. Fermata solo in finale dall’atleta del Club Scherma Terni Barbara Capoccia. Con entusiasmo ha preso parte alle cerimonie di premiazione Emanuela Ferrante, Assesora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli: “È un vero privilegio poter ospitare la scherma internazionale nel palinsesto di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Il PalaVesuvio rappresenta un nucleo pulsante per lo sport della città e della regione e siamo orgogliosi che sia stato lodato dai partecipanti”, ha raccontato fiera Emanuela Ferrante. Il comitato organizzatore ha giovato del prezioso ausilio prestato dagli allievi dell’Istituto Francesco Morano di Caivano che si sono occupati dell’accoglienza e della produzione di documenti multimediali destinati ai social.

“Così è diventato un lavoro di gruppo”, ha detto Sandro Cuomo, guida del comitato organizzatore e ha proseguito: “È un grande onore poter detenere il record di partecipazioni degli atleti Master che copiosi stanno prendendo parte a questo appuntamento, anche curiosi di conoscere la città”, ha concluso Cuomo. Nella giornata inaugurale sono stati assegnati 13 titoli e ben 12 saranno assegnati nella domenica napoletana.

