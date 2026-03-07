Elezioni a Portici, parola d'ordine: partecipazione La nota del comitato "Portici 2036 costruiamo insieme il futuro"

"Tanti cittadini, un teatro gremito, il desiderio di ascoltare, dialogare, confrontarsi. Ma soprattutto la voglia di esserci, di partecipare davvero alla costruzione del futuro di Portici.



La differenza sta tutta qui. Si può restare fuori da una stanza ad aspettare che arrivino decisioni prese da pochi. Oppure si può scegliere di incontrarsi, guardarsi negli occhi, discutere insieme e partecipare in prima persona alle scelte che riguardano il futuro di tutti".

Lo scrive in una nota il comitato "Portici 2036 costruiamo insieme il futuro".

"Noi abbiamo scelto questa strada. Partiamo da qui: dall’ascolto, dalla condivisione, dal piacere di stare insieme, anche nelle differenze, per confrontarci e tirare fuori il meglio che ciascuno può dare alla propria città.



Ringraziamo le forze politiche Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana, avanti Psi, Noi di Centro e Casa Riformista per aver partecipato alla nostra assemblea pubblica compattando la quasi totalità dei partiti che compongono il campo progressista insieme alle nostre liste civiche.



Ringraziamo il nostro federatore Fernando Farroni per il prezioso lavoro portato avanti con la convinzione che unire le forze sane della città sia l'unica strada percorribile.



Confidiamo nella saggezza e nella lungimiranza di chi oggi è ancora alla finestra affinché aderisca ad un comune progetto per il futuro di Portici".