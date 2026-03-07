Agguato mortale ad Arzano: ucciso un 49enne A poche ore dall'omicidio di camorra a Marano di Napoli

I Carabinieri sono intervenuti in via Mazzini, ad Arzano, per la segnalazione di persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato il personale del 118 che stava già trasportando nel Pronto Soccorso di Frattamaggiore Armando Lupoli, 49enne di Arzano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco in diverse parti del corpo. Sul posto dell’agguato i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna, subito impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento anche con l'utilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Peugeot 3006 e stava percorrendo via Mazzini mentre rientrava da Casavatore. La vettura sarebbe stata affiancata da uno scooter con a bordo due persone, vestite di nero e con caschi integrali, che hanno aperto il fuoco. I primi colpi avrebbero ferito il 39enne che ha tentato di sfuggire all'agguato. Raggiunto poco dopo, sono stati esplosi altri colpi d'arma da fuoco.