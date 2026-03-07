L'8 marzo ad Acerra tra musica, creatività e impegno sociale

Un concerto tutto al femminile, flash mob, laboratori di ceramica per le scuole ed un convegno sulla parità di genere: sono le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per celebrare la "Giornata internazionale della donna" che prevede un importante calendario di eventi a testimonianza dell’impegno civico della città di Acerra su temi così rilevanti.
Si parte domani, domenica 8 marzo alle ore 18 al castello con le "Note di donna sguardi sonori al femminile", un concerto organizzato in collaborazione con le l’ente morale associativo Ars et Labor e l’associazione musica nova: ad esibirsi, nella sala dei conti, le pianiste Martina Perone, Antonella Di Marino, Emilia Elisabeth Riccio e Monika D’Ermo.
Lunedì 9 marzo, poi, a partire dalle ore 10, nel cortile del castello flash mob di tutte le scuole della città con un omaggio ad Ornella Vanoni, mentre alle 11, presso il granile, gli alunni delle primarie uniranno creatività e rispetto mettendo ‘le mani in pasta per l’uguaglianza’, il laboratorio di ceramica del maestro Michele De Chiara.
Martedì 10 marzo, infine, l’amministrazione comunale, insieme al viceprocuratore onorario Giovanna Messina, alla presidente dell’associazione ‘Legàmi for rights’ Vittoria Lettieri e alla casa di Marinella, incontrerà gli studenti delle superiori della città nell’ambito dell’incontro ‘Uomini e parità di genere: una responsabilità educativa’.
Tutte le iniziative della giornata internazionale della donna sono state organizzate in collaborazione tra l’assessorato alle pari opportunità guidato dall’assessore Milena Tanzillo, l’assessorato alle politiche sociali guidato dall’assessore Francesca La Montagna e dall’assessorato all’istruzione, guidato dall’assessore Milena Petrella.
“Ringrazio le mie assessore per il lavoro quotidiano di impegno politico, civile e sociale volto alla sensibilizzazione collettiva su temi rilevanti di tutta la comunità ed in particolare le giovani generazioni – sottolinea il sindaco Tito d’Errico - l’8 marzo rappresenta infatti un momento di riflessione sul ruolo della donna nella società, sulla parità di genere e sulla valorizzazione delle competenze femminili nei diversi ambiti culturali, sociali ed educativi”.