Incendio a Fuorigrotta, il Comune sospende il mercato di via Metastasio Il provvedimento firmato dal sindaco Manfredi: timori per la salute dei cittadini

Il Comune di Napoli ha deciso di sospendere il mercato di via Metastasio dopo l'incendio che ha interessato la zona nelle scorse ore. A fuoco contenitori di legno e plastica di frutta e ortaggi. Le fiamme si sono poi estese anche ai pali della pubblica illuminazione.

Per questioni di sicurezza il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la sospensione dell'esercizio del commercio di qualunque tipo all'interno delle aree coperta e scoperta del mercato fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza. "Quanti abitano nelle immediate adiacenze dell'area - si legge in una nota del Comune - sono invitati ad adottare misure precauzionali a tutela della salute. In particolare, si raccomanda: di evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all'aperto nelle immediate adiacenze fino al perdurare dell'emergenza; di lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di mangiarli; di ?chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l'esterno; di spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell'aria", come fanno sapere da Palazzo San Giacomo.