Napoli, municipalità collinare: è di nuovo allarme delinquenza Capodanno: "A quando le annunciate telecamere per la videosorveglianza?"

"Siamo fortemente preoccupati dalla recrudescenza sulla collina vomerese degli episodi di delinquenza. L'ultimo evento alla ribalta delle cronache in queste ore è quello dell'aggressione e dell'accoltellamento di una donna, avvenuto su un autobus di linea che transitava in via Simone Martini, all'Arenella, ma ce ne sono tanti altri, come quello di un giornalista, che risiede in zona, il quale, in un post su facebook, dopo aver subito il furto della propria autovettura, sottolinea che l'area collinare sta diventando terra di nessuno e pone alle istituzioni preposte una domanda che condividiamo in tanti

"A chi aspettano per mettere le telecamere annunciate?" . Si conferma dunque il grande interesse della delinquenza, organizzata e non, nei confronti dell'area collinare partenopea. Gli ultimi eventi, almeno al momento, di una lunga catena di fatti criminali che si sono verificati di recente sulla collina, sovente a danno di giovani ad opera delle famigerate baby gang, che in zona imperversano da tempo, ma anche di esercizi commerciali, bersagli di furti e rapine".

A intervenire sulla vicenda è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da sempre attento alle questioni che riguardano la sicurezza e l'ordine pubblico nell'ambito del territorio della municipalità 5, che comprende i territori del quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani.

"Fino ad oggi, purtroppo, gli organi in città responsabili della sicurezza e dell'ordine pubblico hanno dato risposte che, allo stato, non appaiono sufficienti a fronteggiare la gravità della situazione, così come si sta manifestando, con un'escalation oramai quotidiana, testimoniata dalle pagine della cronaca nera, anche se non sempre sbagliando le vittime denunciano gli episodi delinquenziali subiti – sottolinea Capodanno – . Certo per risolvere questi problemi occorrerebbe monitorare l’intera area, impresa oltremodo ardua oltre che dispendiosa.

Le telecamere, peraltro, come dimostrano le esperienze al riguardo, anche in altre metropoli nazionali ed europee, non sono sufficienti, da sole, a eliminare o quantomeno a ridimensionare il grave fenomeno.

E’ necessario - puntualizza Capodanno - un miglior coordinamento delle forze dell’ordine, anche con il ripristino di gruppi interforze. Bisogna poi dare corpo e sostanza ai comitati municipali per la sicurezza e l’ordine pubblico. Inoltre è indispensabile che i cittadini collaborino, denunciando tutti gli episodi riconducibili ad azioni criminali ai quali sono soggetti o dei quali vengono in qualche modo a conoscenza. Al Vomero, in particolare, bisognerebbe ripristinare figure quali il poliziotto di quartiere e il carabiniere di prossimità che, in passato, hanno conseguito ottimi risultati.

Per sensibilizzare le istituzioni nazionali e locali rispetto ai gravi problemi della sicurezza sulla collina, Capodanno lancia la proposta di organizzare una serie di manifestazioni contro la delinquenza, il racket e l’usura, a partire da un corteo da svolgersi per le strade del territorio interessato, invitando nell'occasione la cittadinanza tutta a partecipare, chiedendo alle autorità preposte, anche alla luce degli ultimi gravi episodi delinquenziali, interventi concreti e duraturi per estirpare la malapianta della delinquenza".