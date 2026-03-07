Landini: i beni confiscati non devono tornare alla criminalità organizzata L'appello del leader Cgil dall'iniziativa "Diamo Linfa al bene"

"Confiscare beni alla mafia, che è stata una legge voluta da Libera a cui noi abbiamo collaborato, è un fatto molto importante. Così come è importante che poi questi beni vengano davvero riutilizzati, che siano uno strumento utile alla crescita del territorio, con la partecipazione delle persone". Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'iniziativa "Diamo linfa al bene", promossa alla Masseria Ferraioli di Afragola (Napoli). "Noi tra l'altro - ha aggiunto Landini - stiamo anche chiedendo che vengano rifinanziati questi provvedimenti, cosa che nelle ultime leggi di bilancio non è stato fatto e siamo soprattutto assolutamente contrari che queste cose possano essere rimesse sul mercato e che in un qualche modo possano ritornare proprio alla criminalità organizzata. E quindi credo che essere qui oggi sia un fatto molto importante, vuol dare anche un segno e vuole far credere alle persone che le cose si possono cambiare, che la criminalità organizzata si può combattere e che chi anche ci ha rimesso la vita, come Tonino Ferraioli, sono in realtà un esempio, perché deve prevalere la democrazia, deve prevalere la giustizia".