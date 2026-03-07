Ricci: difendere l'esperienza della masseria Ferraioli ad Afragola Oggi l'iniziativa di Cgil, Spi e Libera per i 30 anni della legge sul riuso dei beni confiscati

L"Oggi celebriamo un percorso che dura da nove anni, nel segno della lotta alla criminalità. Perché quando si parla di mafia e di camorra bisogna averne la percezione e mettere in campo delle buone pratiche e, a 30 anni dalla legge 109, credo che la Masseria Ferraioli sia un modello che ha dimostrato come da zero si possa davvero fare tanto nel riuso dei beni confiscati, perché questa è una terra che ha una storia difficile e martoriata".

Lo ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo all'inaugurazione della casa della semi-autonomia all'interno della Masseria "Antonio Esposito Ferraioli" di Afragola, bene confiscato alla camorra.

"Questa - ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania - è una terra dove molte persone hanno pagato con la vita e, ancora oggi, c'è una parte della cittadinanza sana che si sente in pericolo. Noi vogliamo perseguire un modello vincente perché c'è un sistema che deve funzionare tra istituzioni e società civile. Ringrazio il presidente della Regione Campania, Roberto Fico per essere stato qui con noi oggi e ringrazio Maurizio Landini perché rappresenta la testimonianza vera della militanza e di cosa la Cgil può fare. Ci batteremo sempre- ha concluso Ricci - perché tra un anno c'è una scadenza importante: noi siamo qua, tra nuovo bando o proroghe, noi del privato non ne vogliamo sentire perché alla Masseria Ferraioli c'è un'esperienza di cittadini e cittadine che va difesa, va difesa la legalità e questa è una bella e buona pratica che va esportata e non dispersa".