Napoli, villa Floridiana: servizi igieni attivati ma senza segnaletica Capodanno: "Ancora troppe aree ingabbiate. Insufficienti le giostrine per bambini"

"Dal sopralluogo effettuato stamani si è potuto constatare che i lavori per la riqualificazione del parco della villa floridiana al Vomero sono ripresi ma procedono molto a rilento con numerose aree ancora ingabbiate.

Tra le altre che, quella che dopo il disboscamento, ha evidenziato la presenza di un'area destinata al parcheggio delle autovettura , cosa che ha fatto storcere il naso a più di un frequentatore visto che si tratta di un giardino storico ".

A intervenire nuovamente sulle vicende dell'antico parco borbonico è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori, che è sceso in campo più volte, pure con la creazione di una pagina sul social network Facebook, che conta oltre 5.000 iscritti e con il lancio di una petizione online, al fine di ripristinare la piena fruibilità del parco borbonico, all'interno del quale si trova anche il museo delle arti decorative Duca di Martina.

"Passeggiando lungo i viali - puntualizza Capodanno - si continua a osservare la presenza di numerose transenne che, dal 2011, quindi da ben quattordici anni, limitano l'acceso ancora a circa il 40% dei poco più dei sette ettari occupati dal parco borbonico. I lavori iniziati nell'ottobre di due anni, per ragioni che restano al momento ignote, sono rimasti al palo per oltre un anno, con la ripresa avvenuta solo di recente.

Inoltre - sottolinea Capodanno - resta il problema di attrezzare idoneamente, in diverse zone del parco, delle aree giochi per bambini.

Allo stato c'è solo un'aiuola, peraltro brulla, posta nei pressi del giardino delle camelie, dove sono collocati uno scivolo, un'altalena e due cavallucci, davvero pochi per i tanti bambini accompagnati che frequentano il parco.

Al riguardo rilancio la proposta di utilizzare anche gli immobili presenti all'interno della villa, alcuni dei quali già liberi da persone e cose mentre altri sono occupati anche se non si è mai saputo a quale titolo, per creare pure una ludoteca, sempre per i bambini, oltre ad alcuni spazi per manifestazioni, esposizioni e incontri. Inoltre il pardo è ancora privo di servizi igienici presenti solo nel museo.

La buona notizia è che sono stati riattivati i servizi igienici all'interno del parco - aggiunge Capodanno -. Ma, come ho potuto constatare nel sopralluogo odierno, non è stata installata un'opportuna segnaletica per indicare la loro esistenza e ubicazione che restano sconosciute per la maggior parte visitatori. Si auspica che al più presto la direzione del parco provveda anche a questa necessaria quanto indispensabile incombenza".

Al riguardo Capodanno lancia un nuovo appello al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e agli uffici competenti della direzione regionale dei musei della Campania, del cui patrimonio fa parte la villa Floridiana, affinché vengano date risposte operative a tutti i problemi evidenziati, con particolare riguardo all'eliminazione, in tempi rapidi, di tutte le barriere metalliche, ancora presenti in gran numero lungo i viali del parco vomerese e alla creazione di più aree destinate ai bambini.