Riapre, dopo l'incendio dei giorni scorsi, il mercato di Via Metastasio Vertice in Prefettura per fare il punto sugli interventi di bonifica

In Prefettura a Napoli riunione operativa presieduta dal prefetto Michele di Bari per fare il punto sulla riapertura del mercato di Via Metastasio, nel quartiere Fuorigrotta, a seguito dell’incendio divampato lo scorso 6 marzo. Confermate le anticipazioni di Otto Channel di domenica scorsa: la struttura riaprirà dopo gli interventi di bonifica da parte del Comune.

All’incontro hanno preso parte gli assessori comunali Teresa Armato e Antonio De Iesu, il Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, Gaetano Gubitosa, il presidente della X Municipalità, i tecnici competenti degli uffici comunali e sanitari e i rappresentanti degli operatori mercatali.

L’esito del monitoraggio e i lavori di bonifica

"Durante il tavolo è emerso che le operazioni di bonifica e sanificazione, condotte dall’amministrazione comunale sotto la costante vigilanza della Asl, sono state eseguite con la massima solerzia. L’obiettivo prioritario resta quello di garantire la ripresa delle attività commerciali in condizioni di assoluta sicurezza, sia per gli esercenti che per l’utenza. Sono state inoltre definite le ultime prescrizioni necessarie per la messa in sicurezza definitiva dei luoghi, comprese quelle a carico dei singoli operatori", come fanno sapere da Palazzo San Giacomo.

La riapertura parziale

A margine della riunione, gli ispettori della Aslhanno effettuato un ultimo sopralluogo tecnico direttamente sull’area interessata. Mercato riaperto fino alle 13, per ora ad orario ridotto.

Il prefetto Michele di Bari ha voluto esprimere il proprio "vivo ringraziamento a tutti i partecipanti per la dedizione e lo spirito di servizio dimostrati, sottolineando come la sinergia tra istituzioni abbia permesso una rapida, seppur graduale, ripresa delle attività economiche del territorio".

