Forte scossa di terremoto nel Golfo di Napoli Epicentro in mare: è stata avvertita in diverse regioni italiane

Una forte scossa di terremoto si è registrata pochi minuti dopo la mezzanotte nel Golfo di Napoli. La prima rilevazione effettuata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia parla di un evento di magnitudo 5.9. Il terremoto è stato registrato tre minuti dopo la mezzanotte nel Golfo di Napoli e Capri.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e si sarebbe registrato ad una profondità di 414 chilometri. L’epicentro è stato registrato ad 8 chilometri da Anacapri e a 10 chilometri da Capri. La scossa - stando alle segnalazioni di numerosi utenti - è stata avvertita in diverse regioni del Paese: in rete, infatti, sono svariati i commenti di cittadini che hanno avvertito il terremoto perfino in Lombardia e Veneto.

Fortunatamente, stando ai primi rilievi effettuati, non si registrano danni a persone o cose. Ma la situazione resta costantemente monitorata.