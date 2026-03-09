Polizia metropolitana di Napoli: sequestrata un'attività abusiva Proprietario denunciato, cinque i dipendenti irregolari

Continuano le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli sulle officine e gli opifici abusivi. Sequestrata un’attività nel comune di San Giorgio a Cremano, su una superficie di 700 metri quadrati.

L’opificio era dedito alla fusione, lavorazione, trasformazione, verniciatura e trattamento di prodotti metallici e non metallici.

Il proprietario, denunciato, era sprovvisto di autorizzazione allo scarico dei reflui pur utilizzando acidi sgrassanti e vernici che, senza alcun trattamento, finivano nella fogna pubblica, non aveva altresì le necessarie autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, né qualsivoglia documentazione per la tracciabilità dei rifiuti. Denunciato anche per la presenza di 5 dipendenti non regolarmente assunti.

I controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio metropolitano, danno attuazione degli indirizzi operativi impartiti, a seguito della sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo sulla terra dei fuochi, in seno al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.