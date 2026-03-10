Napoli, avvocatessa accoltellata sul bus: si toglie la vita l'aggressore La tragedia si è consumata nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli

Antonio Meglio si è suicidato ieri sera nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Il trentanovenne di Pianura era stato arrestato per aver accoltellato su un pullman della linea C132 la penalista Alessia Viola, ferendola gravemente, giovedì scorso. Nella mattinata di lunedì l’uomo aveva sostenuto l’interrogatorio di garanzia, a seguito del quale era stato convalidato il fermo.

L’accusa nei confronti del 39enne era di lesioni gravi, sequestro di persona, detrimento di volto e omissione di soccorso. L’uomo nel corso dell’interrogatorio aveva sostenuto di non ricordare nulla di quegli istanti: dalle coltellate inferte all’avvocatessa, all’intervento dei carabinieri, passando per il successivo arresto. Il gip, al termine dell’udienza, aveva disposto la misura cautelare in carcere per il 39enne.

Nelle ore successive, però, Meglio si è tolto la vita in circostanze che restano ancora da chiarire. La salma è stata sequestrata per consentire ulteriori accertamenti.