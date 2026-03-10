VIDEO | Assalto al corriere della Apple, rapina da 2,5 milioni: quattro arresti Sottratti iPhone, orologi e Air Pods: incastrati i componenti della banda

Rapina, sequestro di persona, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco: con queste accuse i carabinieri hanno arrestato quattro persone, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Torre Annunziata.

Le indagini risalgono al settembre 2024, quando venne messa a segno una rapina ad un corriere incaricato di consegnare oltre 1700 smartphone Apple iPhone 16, 455 cuffie e auricolari Air Pods e 145 Apple Watch per un valore di 2 milioni e mezzo di euro.

Grazie all’attività investigativa e alle perquisizioni, è stato possibile recuperare parte della refurtiva presso l’abitazione dei genitori di uno degli indagati. In precedenza, erano stati sequestrati circa 140mila euro in contanti, 11 kg di cocaina, tre pistole e numerosi proiettili.

Nonostante la rapina avesse fruttato circa 600mila euro, i membri del gruppo si sono attivati subito dopo per organizzare ulteriori attività criminali su tutto il territorio italiano.

Le indagini hanno inoltre evidenziato la particolare professionalità del gruppo, capace di effettuare sopralluoghi e di fermare il vettore spacciandosi per appartenenti alle Forze dell’Ordine, mostrando una paletta e una pistola. La criminalità organizzata è emersa anche nella capacità di piazzare rapidamente la refurtiva, sfruttando la conoscenza di un ricettatore professionale.

Le prove raccolte, supportate da filmati di videosorveglianza e dalla denuncia della vittima, hanno portato all’arresto degli indagati, ora rinchiusi nel carcere di Poggioreale.