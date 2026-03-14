America's Cup a Bagnoli, nuove tensioni: "invasione" pacifica del cantiere La mobilitazione di residenti e comitati che temono un disastro ambientale sul territorio

Nuove tensioni a Bagnoli, dove gli attivisti della rete “No America’s Cup” hanno invaso pacificamente il cantiere sul litorale napoletano.

Esposti striscioni e cartelli nell’area dove in quel momento erano in corso i lavori di movimentazione terra.

"Siamo qui per dire no a dei lavori in corso che riteniamo vergognosi e pieni di opacità. Invece di bonificare l'area per restituire il mare, la spiaggia ed il bosco agli abitanti rischiano di consegnarla per sempre nelle mani di speculatori", il grido d’allarme dei manifestanti.

Il corteo si è poi diretto verso il Pontile Sud. Residenti e comitati di Bagnoli continuano a far sentire la propria voce contro il progetto messo in atto in vista della Coppa America del 2027. Resta dunque alta la tensione sul territorio, mentre le istituzioni - Comune di Napoli in primis - ribadiscono l'importanza di andare avanti e l'assenza di rischi per la popolazione.