Fico: "Sono arrivate 89 proposte per il bando di direzione del Trianon"

"Un numero molto alto, ben superiore a quello degli anni passati"

fico sono arrivate 89 proposte per il bando di direzione del trianon

Un primo risultato che è anche frutto del lavoro attento portato avanti in questi mesi dall’assessore alla cultura Cutaia...

Napoli.  

"Sono arrivate 89 proposte per il bando di direzione del Trianon. Un numero molto alto, ben superiore a quello degli anni passati"

Ad annunciarlo a Napoli è il presidente della regione Campania Robertp Fico che aggiunge:

Un segnale importante. Vuol dire che si è capito che c’è uno spazio vero, aperto, in cui partecipare e mettere in campo idee e progetti.

Un primo risultato che è anche frutto del lavoro attento portato avanti in questi mesi dall’assessore alla cultura Cutaia.

Ed è esattamente la direzione che vogliamo. Merito, trasparenza e libertà di partecipazione. Nessun percorso già scritto, nessun partecipante già vincitore. Ma una selezione basata sulle competenze e sulla qualità delle proposte.

Ora - conclude Fico - si sceglierà il progetto migliore per rafforzare il ruolo culturale del Trianon ed il suo legame con la città e con l'intera comunità".

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