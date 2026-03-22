Epatite A: beccato con 25 chili di vongole in auto. Denunciato I molluschi erano privi di qualsiasi documentazione che ne accertasse la provenienza

Nuovo intervento delle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli legati all’emergenza Epatite A in Campania. A Torre del Greco i carabinieri hanno denunciato un uomo di 73 anni sorpreso con un ingente quantitativo di molluschi destinati alla vendita senza alcuna tracciabilità.

L’operazione è stata condotta nella mattinata dai militari della Sezione Radiomobile, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestali Parco. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è stato fermato mentre trasportava in auto circa 25 chilogrammi di vongole veraci, prive di qualsiasi documentazione che ne attestasse la provenienza.

Secondo quanto accertato, la condotta viola le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare, oltre a contravvenire all’ordinanza sindacale emanata nelle ultime ore dal Comune vesuviano. Il provvedimento, infatti, rientra nelle misure urgenti adottate per contenere il rischio di diffusione dell’epatite A, con particolare attenzione alla filiera dei prodotti ittici e al consumo di molluschi.

L’intero quantitativo di vongole è stato posto sotto sequestro e sarà successivamente distrutto, come previsto dalle procedure sanitarie.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di controlli rafforzati sul territorio, mentre cresce l’attenzione delle istituzioni per prevenire ulteriori contagi e garantire la tutela della salute pubblica.