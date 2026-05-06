Lettere, sindacati contro Comune: «Accordi disattesi, intervenga il Prefetto» Manfredi e Russo denunciano il silenzio di sindaco e Amministrazione

Le segreterie territoriali Cisl Fp e Uil Fpl Napoli e Campania, attraverso Giuseppe Manfredi e Mario Russo, lanciano un duro atto d’accusa contro il Comune di Lettere, denunciando il «mancato rispetto degli accordi sottoscritti» e una «totale assenza di dialogo» da parte dell’amministrazione comunale. La protesta è stata formalizzata in una nota inviata al Prefetto di Napoli, con richiesta di un intervento immediato per ristabilire corrette relazioni sindacali.

Secondo quanto riportato dalle due sigle, l’amministrazione comunale avrebbe ignorato gli impegni assunti in un accordo riguardante la programmazione della crescita professionale ed economica dei dipendenti. Un’intesa, sottolineano i sindacati, «non dovuta per legge, ma liberamente assunta dall’Ente e formalmente condivisa con le organizzazioni sindacali».

Eppure, a distanza di mesi, nulla sarebbe stato realizzato: «Ad oggi tali impegni risultano completamente disattesi, senza alcuna motivazione condivisa nelle sedi opportune», scrivono Cisl Fp e Uil Fpl.

Il comportamento dell’Amministrazione viene definito «ancora più grave» quando si affronta il tema del dialogo istituzionale. Le sigle denunciano che il sindaco avrebbe ignorato ripetute richieste di incontro, limitandosi a comunicare una «prosecuzione unilaterale sul tema, in quanto di esclusiva competenza datoriale». Una posizione giudicata inaccettabile: «Un assordante ed incomprensibile silenzio che mina le relazioni sindacali e arreca un pregiudizio concreto ai dipendenti interessati».

Il tutto in un contesto già critico, segnato da una grave emergenza di organico. Cisl Fp e Uil Fpl chiedono al Prefetto un intervento diretto affinché il Comune ripristini un confronto «trasparente e responsabile»; dia seguito agli impegni assunti; fornisca risposte puntuali ai lavoratori; ristabilisca un clima di corrette relazioni sindacali. Le due organizzazioni concludono auspicando un rapido riscontro e ringraziando il Prefetto per l’attenzione.