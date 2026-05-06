Taxi, tregua a Napoli: il Comune promette pugno di ferro contro gli abusivi Incontro a Palazzo San Giacomo dopo le proteste di ieri

All'indomani dello sciopero generale che ha paralizzato il servizio in città, Palazzo San Giacomo apre le porte alle rappresentanze sindacali del comparto Taxi. Un incontro fiume, culminato nel faccia a faccia con il Sindaco Gaetano Manfredi, che sembra aver tracciato la rotta per una nuova stagione di collaborazione tra l'Amministrazione e la categoria.

La denuncia dei sindacati: "Abusivismo fuori controllo"

Al tavolo tecnico, presieduto in mattinata dal Direttore Generale Pasquale Granata, le sigle sindacali (tra cui Orsa Taxi, Uritaxi e UGL Taxi) hanno presentato un dossier dettagliato sulle criticità che soffocano il settore. Le denunce riguardano tre fronti caldi:

L'utilizzo irregolare delle cosiddette "auto di cortesia".

La presenza sistematica di NCC provenienti da fuori Comune che operano in pianta stabile a Napoli, violando le norme vigenti.

provenienti da fuori Comune che operano in pianta stabile a Napoli, violando le norme vigenti. Il proliferare di auto private che offrono servizi di trasporto abusivi, arrivando a pubblicizzarsi apertamente sui social network.

Le rassicurazioni del Comune: controlli e dialogo

La risposta della Direzione Generale è stata immediata. Pasquale Granata ha garantito un potenziamento dei controlli per reprimere i fenomeni di illegalità e ha assunto l'impegno di rendere strutturale il dialogo con i sindacati.

Il momento politico più rilevante si è consumato alle ore 13:00, quando il Sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto personalmente la delegazione dei tassisti. Il primo cittadino ha ribadito la centralità del servizio taxi nella mobilità urbana di Napoli, dando pieno mandato operativo al Direttore Generale per attuare le misure discusse.

Sindacati in attesa: "Restiamo vigili"

Le organizzazioni sindacali hanno accolto positivamente le garanzie ricevute, confermando la volontà di collaborare per migliorare il servizio offerto ai cittadini. Tuttavia, la guardia resta alta: i rappresentanti dei lavoratori hanno fatto sapere che resteranno vigili sull'effettiva attuazione degli impegni presi, in vista di un nuovo incontro già programmato a breve scadenza.