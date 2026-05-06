Napoli - Bologna: sarà Piccinini ad arbitrare il match Si attende la definizione completa di assistenti e Var

Sarà Marco Piccinini a dirigere la sfida tra Napoli e Bologna in programma lunedì 11 maggio allo stadio Stadio Diego Armando Maradona, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

La designazione rientra nel quadro degli arbitri ufficializzati per il turno, con il match del Maradona che chiuderà il programma di giornata. Una partita che si presenta delicata sia per la classifica sia per il contesto, già caratterizzato da elevata attenzione sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Per il Napoli, l’appuntamento rappresenta un passaggio importante nella fase finale della stagione, con gli azzurri che possono conquistare il piazzamento Champions davanti al pubblico di casa.

La scelta di Piccinini, arbitro con esperienza nella massima serie, va nella direzione di affidare la direzione di gara a un profilo abituato a gestire partite di livello e con possibili tensioni agonistiche. Come di consueto, saranno rese note a ridosso del match anche le designazioni complete di assistenti e VAR.