Sal Da vinci annuncia il nuovo album: "Per sempre Sì" esce il 29 maggio Pubblicato anche il calendario dei concerti: date anche in Campania

Napoli si prepara a riabbracciare il suo "figlio prediletto" con un carico di successi che profuma di storia. A meno di una settimana dal debutto sul prestigioso palco dell'Eurovision Song Contest di Vienna, Sal Da Vinci non dimentica le sue radici e annuncia l'uscita del nuovo album "Per sempre sì", prevista per il 29 maggio.

Il disco, che prende il nome dal brano trionfatore a Sanremo, è un viaggio nell'amore e nella quotidianità, un racconto autentico dove il cuore di Napoli batte forte in ogni sfumatura. I numeri, d'altronde, parlano chiaro: oltre 24 milioni di stream su Spotify e visualizzazioni record su YouTube consacrano la canzone come una vera colonna sonora del 2026.

Ma il vero boato arriva per il ritorno a casa. Proprio la scorsa settimana, l'artista ha annunciato una straordinaria tripletta all'Arena Flegrea: alla doppietta iniziale si è aggiunta la terza data del 27 settembre, rendendo l'appuntamento partenopeo il culmine di un tour estivo e autunnale che attraverserà l'Italia e l'Europa.

Ecco il calendario completo dei live per non perdere l'occasione di cantare con lui:

Tour Estivo 2026

9 luglio: Locarno

15 luglio: Benevento

18 luglio: Cattolica (RN)

21 luglio: Cervere (CN)

27 luglio: Este (PD)

30 luglio: Agrigento

1 agosto: Francavilla al Mare (CH)

5 agosto: Golfo Aranci (SS)

7 agosto: Giovinazzo (BA)

8 agosto: San Pancrazio Salentino (BR)

10 agosto: Santa Maria di Castellabate (SA)

12 agosto: Cirò Marina (KR)

13 agosto: San Nicola Arcella (CS)

15 agosto: Lucera (FG)

16 agosto: Tottea (TE)

18 agosto: Sabaudia (LT)

20 agosto: Forte dei Marmi (LU)

3 settembre: Roma

25, 26 e 27 settembre: Napoli (Arena Flegrea)

Tour Autunnale nei Teatri

7 ottobre: San Marino

9 ottobre: Roma

12 ottobre: Brescia

14 ottobre: Torino

16 ottobre: Padova

18 ottobre: Bologna

20 ottobre: Milano

23 ottobre: Bitritto (BA)

3 novembre: Firenze

5 novembre: Catania

7 novembre: Avellino

9 novembre: Ancona