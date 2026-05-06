Sal Da vinci annuncia il nuovo album: "Per sempre Sì" esce il 29 maggio

Napoli si prepara a riabbracciare il suo "figlio prediletto" con un carico di successi che profuma di storia. A meno di una settimana dal debutto sul prestigioso palco dell'Eurovision Song Contest di Vienna, Sal Da Vinci non dimentica le sue radici e annuncia l'uscita del nuovo album "Per sempre sì", prevista per il 29 maggio.
Il disco, che prende il nome dal brano trionfatore a Sanremo, è un viaggio nell'amore e nella quotidianità, un racconto autentico dove il cuore di Napoli batte forte in ogni sfumatura. I numeri, d'altronde, parlano chiaro: oltre 24 milioni di stream su Spotify e visualizzazioni record su YouTube consacrano la canzone come una vera colonna sonora del 2026.
Ma il vero boato arriva per il ritorno a casa. Proprio la scorsa settimana, l'artista ha annunciato una straordinaria tripletta all'Arena Flegrea: alla doppietta iniziale si è aggiunta la terza data del 27 settembre, rendendo l'appuntamento partenopeo il culmine di un tour estivo e autunnale che attraverserà l'Italia e l'Europa.
Ecco il calendario completo dei live per non perdere l'occasione di cantare con lui:
Tour Estivo 2026
9 luglio: Locarno
15 luglio: Benevento
18 luglio: Cattolica (RN)
21 luglio: Cervere (CN)
27 luglio: Este (PD)
30 luglio: Agrigento
1 agosto: Francavilla al Mare (CH)
5 agosto: Golfo Aranci (SS)
7 agosto: Giovinazzo (BA)
8 agosto: San Pancrazio Salentino (BR)
10 agosto: Santa Maria di Castellabate (SA)
12 agosto: Cirò Marina (KR)
13 agosto: San Nicola Arcella (CS)
15 agosto: Lucera (FG)
16 agosto: Tottea (TE)
18 agosto: Sabaudia (LT)
20 agosto: Forte dei Marmi (LU)
3 settembre: Roma
25, 26 e 27 settembre: Napoli (Arena Flegrea)
Tour Autunnale nei Teatri
7 ottobre: San Marino
9 ottobre: Roma
12 ottobre: Brescia
14 ottobre: Torino
16 ottobre: Padova
18 ottobre: Bologna
20 ottobre: Milano
23 ottobre: Bitritto (BA)
3 novembre: Firenze
5 novembre: Catania
7 novembre: Avellino
9 novembre: Ancona