Piazza Municipio diventa capitale dello sport per i più piccoli: l'evento

Il 16 maggio si terrà la terza edizione dello Sport Kids Festival

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Un Festival che offrirà un percorso multidisciplinare gratuito per i più piccoli: dal tiro con l’arco al baskin, dalle arti marziali alla sicurezza stradale. Il 16 maggio in Piazza Municipio si terrà la terza edizione dello Sport Kids Festival.

Napoli.  

Questa mattina presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dello Sport Kids Festival. L’evento, in programma sabato 16 maggio in Piazza Municipio, è stato illustrato alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori, confermandosi come uno dei pilastri del programma di Napoli Capitale Europea dello Sport.

Durante l’incontro sono intervenuti l’Assessore alla Partecipazione Attiva Carlo Puca, la Coordinatrice regionale di Sport e Salute Francesca Merenda e i promotori dell’iniziativa, Tommaso Conte e Rossella Montagna della Polisportiva One Line. Ha moderato l’incontro la giornalista Veronica Caprio.

Un evento che palra a famiglie e cittadini di domani

Il Festival offrirà un percorso multidisciplinare gratuito: dal tiro con l’arco al baskin, dalle arti marziali alla sicurezza stradale. Fondamentale la sinergia con l'ASL Napoli 1 Centro, che sarà presente con stand informativi per sensibilizzare genitori e figli sull'importanza della corretta alimentazione e della lotta alla sedentarietà.

L'Assessore alla Partecipazione Attiva e all'Immagine della Città, Carlo Puca, ha dichiarato:

«Siamo orgogliosi di ospitare in una delle piazze più iconiche di Napoli un evento che parla direttamente alle famiglie e ai cittadini di domani. Lo Sport Kids Festival non è solo gioco, ma una vera lezione di partecipazione attiva e inclusione. Portare lo sport in piazza significa rendere la città più accessibile e vivibile, promuovendo un'immagine di Napoli dinamica, sana e attenta al benessere delle nuove generazioni».

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