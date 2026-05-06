Piazza Municipio diventa capitale dello sport per i più piccoli: l'evento Il 16 maggio si terrà la terza edizione dello Sport Kids Festival

Questa mattina presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dello Sport Kids Festival. L’evento, in programma sabato 16 maggio in Piazza Municipio, è stato illustrato alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori, confermandosi come uno dei pilastri del programma di Napoli Capitale Europea dello Sport.

Durante l’incontro sono intervenuti l’Assessore alla Partecipazione Attiva Carlo Puca, la Coordinatrice regionale di Sport e Salute Francesca Merenda e i promotori dell’iniziativa, Tommaso Conte e Rossella Montagna della Polisportiva One Line. Ha moderato l’incontro la giornalista Veronica Caprio.

Un evento che palra a famiglie e cittadini di domani

Il Festival offrirà un percorso multidisciplinare gratuito: dal tiro con l’arco al baskin, dalle arti marziali alla sicurezza stradale. Fondamentale la sinergia con l'ASL Napoli 1 Centro, che sarà presente con stand informativi per sensibilizzare genitori e figli sull'importanza della corretta alimentazione e della lotta alla sedentarietà.

L'Assessore alla Partecipazione Attiva e all'Immagine della Città, Carlo Puca, ha dichiarato:

«Siamo orgogliosi di ospitare in una delle piazze più iconiche di Napoli un evento che parla direttamente alle famiglie e ai cittadini di domani. Lo Sport Kids Festival non è solo gioco, ma una vera lezione di partecipazione attiva e inclusione. Portare lo sport in piazza significa rendere la città più accessibile e vivibile, promuovendo un'immagine di Napoli dinamica, sana e attenta al benessere delle nuove generazioni».