Lauro, Nappi: profondo dolore. Figura imprenditoriale e politica di spessore Il cordoglio del vice coordinatore Lega Campania

"Sincero dolore per l’improvvisa scomparsa dell'amico Salvatore Lauro, imprenditore dinamico, attento e lungimirante, ma anche uomo delle Istituzioni autorevole, serio e corretto.

Salvatore non ha fatto mai mancare attenzioni, consigli e proposte per la nostra terra, suggerite sempre con stile, garbo ed equilibrio ma anche con la grinta di chi ha solide radici e forti valori.

Con l’uomo gentile e disponibile perdiamo una colonna dell’imprenditoria nautica del Paese di cui ricorderò sempre anche l’amore per la nostra Ischia. Salvatore lascia un vuoto difficile da colmare. Un abbraccio affettuoso alla sua bella famiglia". Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.