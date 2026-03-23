Cia Campania: a Napoli la IX assemblea elettiva regionale L’appuntamento rappresenta un momento centrale per il rinnovo degli organismi dirigenti

Si terrà domani, martedì 24 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso lo Starhotels Terminus in Piazza Garibaldi a Napoli, la IX assemblea elettiva regionale della Cia Campania.

L’appuntamento rappresenta un momento centrale per il rinnovo degli organismi dirigenti e per delineare le strategie future dell’organizzazione agricola regionale in un contesto in continua evoluzione. Ad aprire i lavori sarà il Commissario regionale Stefano Di Marzo, al quale sarà affidata l’introduzione e la presentazione della nuova visione dell’agricoltura campana secondo la Cia Campania.

Sono previsti gli interventi di autorevoli rappresentanti istituzionali: il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania Luigi Riccio, l’Assessore regionale al Turismo, alla Promozione del Territorio e alla Transizione Digitale Vincenzo Maraio e il deputato Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Nel corso dell’assemblea interverranno inoltre i commissari territoriali della CIA Campania: Guido Coppola (Caserta), Daniela Nunziata Rega (Napoli), Alessandro Mastrocinque (Benevento) e Pippo Greco (Salerno), che porteranno il contributo e le istanze dei rispettivi territori.Le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale della Cia – Agricoltori Italiani, Cristiano Fini.

Al centro del dibattito, l’agricoltura del futuro, il ruolo strategico della diversificazione delle attività agricole come leva per lo sviluppo ed il dinamismo delle aree rurali.

In particolare, Stefano Di Marzo porrà l’attenzione su alcuni temi chiave: la necessità di affrontare i vincoli legati alla disponibilità delle risorse naturali, il rafforzamento della multifunzionalità delle imprese agricole; lo sviluppo di attività connesse come turismo, trasformazione e vendita diretta dei prodotti; l’espansione dei servizi offerti dalle aziende agricole, dal benessere alla tutela ambientale fino alla cura delle persone.

La IX assemblea elettiva regionale si configura dunque come un momento di confronto e rilancio per l’intero comparto agricolo campano, chiamato ad affrontare le sfide della sostenibilità, dell’innovazione e della competitività.