L'ospedale di Frattamaggiore cambia passo: supporti tecnologici all’avanguardia Nuova cardiologia, umanizzazione e sala operatoria al piano in ginecologia attiva H24 e seconda tac

Un reparto di Cardiologia-Utic ristrutturato e dotato di una nuova sala di elettrofisiologia ed elettrostimolazione; il processo di umanizzazione in Ginecologia senza trascurare la sicurezza, con la nuova sala operatoria al piano per le urgenze e la sala contumacia; la seconda Tac dotata di intelligenza artificiale.

L’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore cambia passo con locali rinnovati e supporti tecnologici all’avanguardia.

Un nuovo approccio all’urgenza (gli accessi in Pronto soccorso sono 46mila all’anno, in media 130 accessi al giorno) e un modo più appropriato anche per rispondere al bacino d’utenza che oltre all’area a nord di Napoli si estende anche ad alcuni territori del Casertano (600mila potenziali utenti).



Questa mattina gli spazi rinnovati nella forma e nella sostanza dell'Ospedale di Frattamaggiore sono stati presentati dal direttore di Presidio Maria Rosaria Cerasuolo al direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni, accompagnata dal direttore amministrativo Carmela Zito. Presenti, tra gli altri, i primari Francesco Piemonte (Cardiologia-Utic), Luigi Galante (Ginecologia ed Ostetricia), Francesco Amodio (Radiologia e Diagnostica).



“Non esistono ospedali minori nella nostra Asl, ci immaginiamo come un’unica rete”, ha dichiarato il direttore generale Monica Vanni. “Ogni ospedale esprime delle vocazioni e laddove ci sono professionalità specifiche vanno valorizzate, anche attraverso strutture nuove e tecnologie all’avanguardia”, ha proseguito.



Attenzione particolare sulla Cardiologia, che nel 2025 ha portato a termine 600 prestazioni circa, con il 25 per cento di ricoveri ad alta complessità, che ora potranno crescere e trovare una risposta assistenziale ancora più appropriata grazie a stanze di degenza più confortevoli (6 ordinarie e 4 di Utic, a cui si aggiunge una stanza di isolamento, per un totale di 11 posti letto) e la nuova sala di elettrofisiologia ed elettrostimolazione, che consentirà la cura in via chirurgica di tutti i tipi di aritmie e anche lo scompenso cardiaco refrattario alla terapia medica con le innovative tecnologie di stimolazione anti-scompenso.



Visitato anche il reparto di Ginecologia (600 parti all’anno, l’80 per cento spontanei), con la nuova sala operatoria al piano per le urgenze e il processo di umanizzazione che ha coinvolto anche architetti e l’artista Trisha che ha raffigurato alle pareti il “Percorso della cicogna”, consentendo di coniugare un ambiente intimo, confortevole e bello con la sicurezza medica. Ai murales che danno un senso di calore e di accoglienza fa da contraltare una sala operatoria attiva H24 per le emergenze ostetriche e ginecologiche.



La visita è proseguita quindi in Radiologia, dove è attiva da sei mesi la seconda Tac, che si aggiunge ad una di ultima generazione già in dotazione da meno di due anni, e dove vengono eseguiti 14mila esami ogni anno al servizio dell’urgenza, ma anche per screening del colon e cardiovascolari e a grandi obesi. Qui viene effettuata tutta la diagnostica oncologica di base e anche procedure di radiologia interventistica. La nuova Tac inoltre offre, grazie all’intelligenza artificiale, un’elevata ottimizzazione delle immagini e tempi di refertazione molto più rapidi.



In chiusura il direttore Vanni ha anche visitato i reparti di Oncologia (7379 trattamenti chemioterapici nel 2025), Rianimazione, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), la Chirurgia generale e il blocco operatorio. Non è mancata una visita al nuovo edificio oramai pronto ad ospitare la Centrale del 118 e quello in via di ultimazione che sarà adibito a poliambulatorio.