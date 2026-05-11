Sorrento, uomo cade dal muro della cattedrale e muore: indagini in corso La vittima è un 64enne: indagano i carabinieri

Un uomo di 64 anni residente a Massa Lubrense è morto questa mattina dopo essere precipitato dal muro perimetrale del cortile interno della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, a Sorrento. L'incidente si è verificato intorno alle 10:45.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava rimuovendo delle erbacce nella zona adiacente al campo sportivo quando è caduta dal muro, morendo sul colpo.

I rilievi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sorrento. Per i rilievi tecnico-scientifici è stato chiamato il nucleo investigativo di Torre Annunziata. Le indagini sono in corso per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.