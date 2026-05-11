Campionati Nazionali: a Porto Sant'Elpidio brilla il Club California Risultati importanti conquistati in terra marchigiana

Un fine settimana all'insegna dell'eccellenza sportiva quello andato in scena il 9 e 10 maggio a Porto Sant'Elpidio, teatro dei Campionati Nazionali di Ginnastica Aerobica 2026. Tra le società protagoniste della kermesse tricolore spicca il Club California, capace di imporsi ai vertici delle classifiche nazionali grazie a un solido impianto tecnico e a prestazioni di altissimo livello, sotto l'attenta guida della Direttrice Tecnica Simona Scotto. L'exploit delle sorelle Esposizione A catalizzare l'attenzione nella categoria Allievi sono state indubbiamente le sorelle Giada Pia e Giorgia Esposizione, assolute dominatrici della competizione. Il duo ha conquistato la medaglia d'oro nella Specialità di Coppia (CC1) con un eccellente punteggio di 16,450. Un trionfo replicato nel Trio (TR3), dove, affiancate da Alyssa Scamardella, sono salite nuovamente sul gradino più alto del podio (16,200). La superiorità tecnica delle atlete si è confermata anche nelle prove individuali femminili (A3): Giorgia Esposizione si è laureata campionessa nazionale con 17,050 punti, seguita a ruota dalla sorella Giada Pia, medaglia d'argento a quota 16,850. Una doppietta che testimonia un livello di preparazione ineccepibile.

I piazzamenti societari Il settore Allievi ha regalato alla società ulteriori conferme. Da segnalare la prestigiosa medaglia di bronzo del Gruppo GR2 (15,350 punti), composto da Elide Errico, le sorelle Esposizione, Aurora Illiano e Alyssa Scamardella; quest'ultima si è inoltre distinta con un ottimo quinto posto nell'individuale A3 (15,800). Buoni piazzamenti anche per il Gruppo GR1 (Carannante, Costagliola, Della Ragione, Gallo, Salemme), undicesimo, e per i Trii TR2 (quindicesimo) e TR1 (venticinquesimo). Nelle prove individuali A1 e A2, si registrano le solide prestazioni di Beatrice Carannante (nona), Greta Gallo (ventiquattresima) e Sophia Costagliola (trentunesima). Salendo di categoria, nella Junior A, il Club si è difeso con tenacia in un parterre altamente competitivo: Gioia Gentile e Luisa Giacomarra hanno chiuso rispettivamente al 13° (15,450) e 19° posto (14,950) nell'individuale, per poi conquistare la quattordicesima piazza nel Trio TR1 insieme ad Aurora Illiano (15,450). Nella massima categoria, la Senior, l'esperta Grecia Tremante (IF3) ha archiviato un prezioso dodicesimo posto su scala nazionale, registrando un notevole punteggio di 17,700. Il progetto tecnico Risultati di tale caratura confermano l'efficacia del progetto sportivo portato avanti dal Club California. Il merito, oltre all'indiscusso talento delle atlete in pedana, va ascritto alla metodologia di lavoro impostata dalla Direttrice Tecnica Simona Scotto. Fondamentale, in questo percorso di crescita continua, si è rivelato il supporto dell'intero staff tecnico societario: un team di professionisti che, curando minuziosamente la preparazione atletica e coreografica, ha permesso alle ginnaste di esprimersi ai massimi livelli sul palcoscenico più importante d'Italia. Il club campano si conferma così una solida e ambiziosa realtà nel panorama dell'aerobica nazionale.