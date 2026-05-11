Rione Don Guanella a Napoli: sorpresi con la droga e arrestati Nelle ultime 24 ore la polizia ha arrestato 3 persone

La polizia ha arrestato 3 persone dai 37 ai 65 anni, quest’ultima con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Scampia, con la collaborazione di un’unità cinofila dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso uno stabile nel rione Don Guanella dove hanno rinvenuto, ben occultato, all’interno di un appartamento in uso ad una 59enne, un involucro contenente circa 600 grammi di marijuana.

Ancora i poliziotti, nell’ambito del medesimo servizio all’interno dello stabile, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 65enne ed una 37enne, dove hanno rinvenuto un involucro di marijuana del peso di 850 grammi circa, uno di hashish del peso di 20 grammi circa, 10.000 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) al quale erano collegate delle telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Durante le fasi di controllo, il 65enne ha, altresì, tentato di disfarsi di un involucro che, prontamente recuperato dai poliziotti, è risultato contenere 5 grammi circa di marijuana.