Napoli, il percorso panoramico per ammirare le 500 cupole della città dall'alto L'iniziativa turistica che vede il Duomo protagonista

Si è tenuta presso la Cattedrale di Napoli, l’inaugurazione ufficiale di “500 Cupole sui tetti del Duomo”, il nuovo percorso panoramico che permette a cittadini e turisti di ammirare la città da una delle sue prospettive più suggestive e storiche. L'iniziativa, promossa dal MUDD (Museo Diocesano Napoli) e sostenuta da una rete di partner tra cui la Fondazione Napoli C'entro e la Fondazione Con il Sud, segna un passo fondamentale nella valorizzazione del patrimonio architettonico e spirituale del capoluogo campano.

L'evento e gli interventi

La cerimonia ha visto la partecipazione delle massime autorità cittadine e regionali. Dopo il taglio del nastro, il pubblico ha potuto beneficiare di una visita gratuita lungo i camminamenti della Cattedrale, godendo di una vista che spazia dal Vesuvio al centro storico, punteggiato dalle celebri cupole napoletane.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l'importanza dell'opera: "Oggi non inauguriamo solo un percorso turistico, ma restituiamo alla città un pezzo della sua anima. Guardare Napoli dai tetti del suo Duomo significa comprendere la stratificazione culturale e la bellezza complessa che ci circonda. Questo progetto è l'esempio di come la sinergia tra istituzioni, Fondazioni e la Diocesi possa generare valore per il territorio, favorendo un turismo di qualità e una maggiore consapevolezza della nostra identità".

«Oggi la città di Napoli - sottolinea il Cardinale don Mimmo Battaglia- riceve un dono dai giovani del Museo Diocesano Diffuso, il MUDD: la possibilità di fruire della bellezza di Napoli da una prospettiva diversa, quella che è possibile vedere dai tetti del Duomo. Sarà un luogo di contemplazione che diventa un invito per quanti vi saliranno a ragionare dal tetto in su, perché le quasi 500 chiese del Centro Storico rappresentano il segno che a Napoli Dio è sempre un vicino di casa, uno che ti abita accanto. La città dall'alto si mostra come un luogo di ferite e speranze, sfide raccolte da enti ecclesiastici, istituzioni pubbliche, fondazioni ed enti del Terzo Settore che insieme costruiscono la rete del bene comune orientata dalla sua storia di fede». All'incontro sono intervenuti anche: Roberto Fico, Presidente Regione Campania; Vincenzo Porzio, Direttore Fondazione Napoli C’entro; Stefano Consiglio, Presidente Fondazione Con il Sud; Noemi Cangiano, Coop. La Sorte, MUDD; S.E. Don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli, che ha benedetto il nuovo percorso.

Informazioni sul percorso

A partire da domani – 31 marzo 2026 – la visita sarà disponibile ogni giorno, dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.00, su prenotazione attraverso i siti ufficiali duomonapoli.it e muddnapoli.it

Il costo del ticket è Intero – 10,00 € / Studenti – 8,00 € / Under 16 – 6,00 € / Under 6 – 0 €.

I residenti nel Comune di Napoli potranno accedere gratuitamente prenotando sul sito del MUDD la tariffa dedicata, fino ad esaurimento posti. Sarà infatti riservata una percentuale dei posti della giornata all’accesso gratuito.

