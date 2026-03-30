Usb: chiusa negativamente prima fase procedura raffreddamento in Air

Chiusa negativamente dalla Usb la prima fase della procedura di raffreddamento in AIR Campania sul subaffidamento ai privati di alcune linee del deposito di Calata Capodichino.
Usb lavoro privato: "L'azienda, a cui abbiamo chiesto di scorrere la graduatoria di operatori d'esercizio in mancanza di personale, ha continuato ad affermare che l'assunzione di personale avverrà solo a chiusura di bilancio, prevista entro giugno prossimo.
Una scelta dettata dal contenimento dei costi e dalla necessità di salvaguardare i bilanci, motivazioni che l'Usb trova inaccettabili da parte di una partecipata della Regione Campania.
Il neo governatore Roberto Fico, che ha sempre parlato di mantenimento pubblico dei servizi, oggi deve spiegarci come sia possibile che un'azienda di trasporto pubblico locale campano, per motivi economici, preferisca cedere ai privati delle linee anziché puntare fin da subito all'assunzione di personale che viene da concorsi pubblici.
Andiamo verso uno sciopero aziendale, ma prima, nel giorno in cui partirà l'affidamento in subappalto, il 1° aprile prossimo, la Usb terrà un presidio simbolico presso il deposito di Calata Capodichino per protestare contro ogni forma di privatizzazione del settore".
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA, FAISA CISAL
"Abbiamo ribadito la ns contrarietà allo stesso anche in virtù della graduatoria degli O.E. in essere ed ancora vigente. Pertanto, abbiamo chiuso negativamente la procedura di raffreddamento"