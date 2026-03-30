Porta Nolana e zone limitrofe: la polizia ripristina lo stato dei luoghi Lotta ai mercati illegali nel napoletano

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vomero, dell’ufficio immigrazione, unitamente ai militari della guardia di finanza, esercito italiano e al personale della polizia metropolitana insieme all'Asia, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare piazza Nolana, corso Garibaldi, le vie Marco di Lorenzo, Cesare Carmignano, Diomede Marvasi e Caracciolo di Bella, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di "mercati abusivi" e prelevato circa 150 kg di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti consentendo il ripristino dell’area.