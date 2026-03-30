Porta Nolana e zone limitrofe: la polizia ripristina lo stato dei luoghi

Lotta ai mercati illegali nel napoletano

porta nolana e zone limitrofe la polizia ripristina lo stato dei luoghi

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli nell'area di Porta Nolana al fine di contrastare efficacemente la presenza dei mercati illegali...

Napoli.  

 

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vomero, dell’ufficio immigrazione, unitamente ai militari della guardia di finanza, esercito italiano e al personale della polizia metropolitana insieme all'Asia, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare piazza Nolana, corso Garibaldi, le vie Marco di Lorenzo, Cesare Carmignano, Diomede Marvasi e Caracciolo di Bella, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di "mercati abusivi" e prelevato circa 150 kg di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti consentendo il ripristino dell’area.

 

 

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