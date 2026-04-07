Napoli: seminario sul piano di ricostruzione post terremoto del 1980 Dalla periferia al centro urbano. L’esperienza del programma straordinario di edilizia residenziale

Il seminario curato da Aurora Riviezzo intende ripercorrere una vicenda significativa della storia urbana italiana, sebbene ancora poco al centro della storiografia nazionale: la ricostruzione di Napoli dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980.

Partendo dall’operato della giunta guidata da Maurizio Valenzi, sindaco di Napoli dal 1975 al 1983, l’incontro propone una riflessione critica sul tema della riqualificazione delle periferie, oggi al centro del dibattito contemporaneo. Questo tema è analizzato in relazione al programma straordinario di edilizia residenziale (Pser), attuato in applicazione del titolo VIII della legge 219 per la ricostruzione del dopo-terremoto.

Il seminario si configura come un’occasione di confronto rivolta a studiosi, progettisti e urbanisti. I partecipanti sono invitati a interrogarsi sul significato della ricostruzione di Napoli nel contesto di una più ampia fase storica, in cui la pratica urbanistica fu posta al centro delle politiche pubbliche di numerose città italiane amministrate da giunte di sinistra. Al tempo stesso, il confronto si misura con alcune delle principali questioni del dibattito attuale: la riqualificazione dell’esistente, il recupero dell’edilizia pubblica, il contenimento del consumo di suolo, l’attenzione alle dimensioni ambientali e il rapporto con le comunità. Particolare attenzione è dedicata anche al ruolo della didattica e dei linguaggi visivi – dalla fotografia al cinema – nella documentazione e nell'interpretazione delle trasformazioni delle periferie.

Ecco programma:

Ore 10:00 Saluti di Lucia Valenzi. Introduzione di Aurora Riviezzo



ORE 10:30 Alexander Höbel, Un decennio di svolta. L'Italia e la Napoli delle giunte Valenzi negli anni Ottanta.

Laura Travaglini, Cura dei luoghi, conservazione e permanenza nel progetto del Pser. Massimo Visone, La periferia al centro: cultura politica e patrimonio locale. Marica Castigliano e Anna Terracciano, Da dove riparte la “città pubblica”? Fermenti del presente, costruzione di immaginari e progetti di futuro per la periferia orientale. Mario Ferrara, Fotografia a margine.



ORE 13:00 Light lunch. Ore 14:00 Alessia Franzese, L’infrastruttura collettiva di Ponticelli: racconti di spazi e comunità. Mario Losasso e Federica Dell'Acqua, Abitare la periferia nell'area a nord di Napoli: un futuro per l'esperienza del PSER tra autorialità e innovazione tecnologica-ambientale. Chiara Ingrosso, 1983-85, le tracce nascoste nei progetti di Michele Capobianco a Miano. Marcello Raiano, Giovanni Kisslinger, Braccio Oddi Baglio e Laura Grimaldi, Il progetto di rigenerazione urbana dell’isolato residenziale di Purini-Thermes nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.



Ore 16:00 in conclusione, sarà proiettato il lungometraggio Qualcosa resta (2022) di Pasquale Napolitano, che sarà presente al seminario.