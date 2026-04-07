Premiere americana di AG4IN, a De Laurentiis la cittadinanza di Los Angeles Un riconoscimento prestigioso conferito dalla sindaca di Los Angeles Karen Bass

Il Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della premiere negli Stati Uniti del film Ag4in sul quarto scudetto vinto dal club azzurro, ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Los Angeles.

Premiere di AG4IN negli Stati Uniti

Un evento organizzato presso l'Egyptian Theatre Hollywood e tenutosi la sera del 6 aprile con moltissimi ospiti. L'aveva annunciato già il parton del Napoli in un'intervista a Radio CRC.

«Far vedere il film del quarto scudetto a tutti gli americani a Hollywood sarà un grande divertimento per tutti gli italiani presenti e per gli americani. Avremo lì le squadre americane di calcio, oltre che protagonisti del mondo dello sport, in un teatro molto importante ad Hollywood. Abbiamo sottotitolato in inglese il film, anche questo significa portare un po’ di Napoli nel mondo».

Cittadinanza onoraria per De Laurentiis

Tra i vari ospiti presenti per la prima statunitense del film "Ag4in", che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli, il Premio Oscar, Steven Zaillian, e la sindaca di Los Angeles Karen Bass. Quest'ultima ha conferito al presidente De Laurentiis la cittadinanza onoraria, riconoscimento particolarmente prestigioso oltre che raro.