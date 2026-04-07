IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le migliori seconde La "rinascita" dell'Inter lascia poche speranze a Napoli e Milan

Dimostrata oramai la mediocrità del calcio italiano, che si può permettere il lusso di saltare tre campionati del mondo, perdere tutte le squadre di club agli ottavi di Champions League - con l'ultima ad arrendersi, la "cinica" Atalanta, che tra andata e ritorno ha preso 10 gol dal Bayern Monaco - e avere tra le pretendenti alle prime quattro posizioni un Como qualsiasi (con tutto il rispetto per la squadra lombarda), si registrava la "rinascita" dell'Inter, ormai certa dello scudetto contro una Roma, che di certo ha solo il titolo di capitale d'Italia. Così a Napoli e Milan non restava che concorrere per le migliori seconde delle peggiori tutte.