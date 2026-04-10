Napoli omaggia Aldo Giuffré con una targa commemorativa in Via del Sole Un tributo alla carriera e all’eredità culturale dell’artista nel luogo in cui è nato

Una targa commemorativa nel luogo in cui è nato Aldo Giuffré per onorare la memoria dell'artista napoletano. Questa è stata la decisione del Comune di Napoli, che questa mattina, alla presenza della vicesindaco e assessore all’Urbanistica con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, ha inaugurato tale riconooscimento.

Aldo Giuffrè nacque nel 1924 a Napoli e crebbe manifestando la sua arte attraverso la radio, il teatro ed il cinema. A 16 anni dalla sua scomparsa, il capoluogo campano mediante un gesto simbolico ricorda questo grande artista.

Una targa per Giuffré in Via del Sole

Da oggi in via del Sole c’è una targa in memoria di Aldo Giuffré: un tributo alla carriera e all’eredità culturale dell’artista, sempre vivo nella memoria collettiva dei napoletani. La targa apposta nel luogo di nascita dell'attore si inserisce nel programma di valorizzazione della memoria storica cittadina che il Comune di Napoli promuove per i luoghi che hanno ospitato i grandi protagonisti della cultura napoletana.

«Aldo Giuffré ha attraverato tutta la storia del teatro napoeltano e italiano: una figura che porta il nome di Napoli in altissimo. Noi con grande gioia oggi, insieme con la sua famiglia, intitoliamo una targa proprio sul palazzo dov'è nato nel giorno del suo compleanno», queste le parole della vicesindaco Laura Lieto.